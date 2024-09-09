Yeniden Refah Partisi Belediye Meclis Üyesi Kadir Boruç, Çorum’da son günlerde etkili olan sağanak yağış sonrası ortaya çıkan altyapı yetersizliği ile ilgili yazılı açıklama yaptı.

Yağışların şehirdeki altyapı yetersizliğini bir kez daha ortaya çıkardığını belirten Kadir Boruç, “Şehrin pek çok noktasında yağmur suyu drenaj sistemlerinin yetersiz kalması, su baskınlarını artırarak vatandaşların mağdur olmasına neden oldu. Yağışlardan etkilenen bölgelerde birçok mahalle sakini, gece boyunca uykusuz bir şekilde evlerini su basmaması için nöbet tuttu. Su birikintileri ve taşkınlar, şehirde yaşamı adeta felç etti” dedi.

Yağmur suyu tahliye sistemlerinin yetersizliğinin su baskınlarını artırdığını ve birçok vatandaşı mağdur ettiğini ifade eden Boruç, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Çok şükür ki bu yağışlar sırasında can kaybı yaşanmamıştır, ancak yaşanan maddi hasarın boyutu ciddi. Bu durum, Çorum’un altyapı yatırımlarına olan acil ihtiyacını bir kez daha ortaya koymuştur. Özellikle yağmur suyu tahliye sistemlerinin yetersizliği, su baskınlarını artırmış ve birçok vatandaşımızı mağdur etmiştir. Yaşanan bu olay, Çorum'da büyük bir altyapı sorununa yol açtı. Belediyemizin, bu konuda daha fazla geç kalmadan gerekli yatırımları yapması gerekiyor.

Belediyemizin bu duruma acil çözüm bulmaması anlaşılır gibi değil. Yıl olmuş 2024, hala altyapı sorunlarıyla uğraşıyoruz. Çorum'un altyapısını neden büyütmüyoruz? Belediyenin bu yatırımları yapmak için yeterli kaynağı yok mu? İlla insanların evini su mu basmalı ki harekete geçelim? Baharda su baskınlarına maruz kalan evlerin içinde yaşayan insanların günahı ne? Onların evine her yağmurda su doluyor, hayatları alt üst oluyor. Altyapı meselesi göz ardı edilmemesi gereken bir konudur. Artık bu sorunların çözümünü ertelemek yerine harekete geçmeliyiz.

Bu tür doğal olaylarla karşılaştığımızda vatandaşlarımızın zararını en aza indirebilmek için acil müdahale ekiplerimiz hızla harekete geçmeli. Halkımızın bu tür olaylara karşı bilinçlendirilmesi de büyük önem taşıyor.

Su baskınlarından etkilenen bölgelerde Çorum Belediyesi ve itfaiye ekipleri, su tahliye çalışmaları başlatarak vatandaşlara yardımcı oluyor. Ayrıca belediyenin ilgili birimleri, yağışlar nedeniyle hasar gören altyapının onarımı için harekete geçmiş durumda. Çorum’da yaşanan bu olumsuzlukların ardından vatandaşlar, uzun vadede bu tür olayların tekrar yaşanmaması için kalıcı önlemler alınmasını bekliyor. Belediye meclisinde altyapı sorunlarının çözümüne yönelik alınacak kararlar, bundan sonra şehrin benzer sorunlarla karşılaşmaması adına büyük önem taşıyor.”

Boruç, ağaçlandırma ve erozyonla mücadele çalışmalarına hız verilmesi gerektiğinin de altını çizerek, Yeniden Refah olarak, vatandaşların mağduriyetini gidermek adına yapılacak çalışmaları yakından takip edeceklerini belirtti.