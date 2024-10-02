Yaklaşık 1 ay önce Osmancık Caddesi’nde dere çalışması başlatan Çorum Belediyesi, çalışmaları tamamlamayınca caddedeki esnafın işleri bozuldu.

Şikayetlerini gazetemize dile getiren esnaflar, dere çalışmasının 1 ay önce başladığını ancak 1 aydır ekiplerin caddede çalışma yapmadığını söyledi.

Ekiplerin esnafın bulunduğu caddeyi kazdıktan sonra esnafın olmadığı sokakta çalışmalarına devam ettiğini belirten esnaflar, kapatılan yol nedeniyle işlerinin bozulduğunu ve mağdur olduklarını ifade etti.

Esnaflar, dere çalışmasının bir an önce tamamlanmasını ve yolun açılmasını beklediklerini belirterek, yetkililerden yardım talep etti.