7 Ocak tarihinde Ankara'da yapılan Karate Milli takım seçmelerine katılan ve Polonya'da yapılacak olan Avrupa Şampiyonası'nda mücadele etme hakkı elde eden Kayra Yağlı ve Kerem Tuğra Yağlı bu şampiyonadan da madalya ile dönmeyi hedeflediklerini söylediler.

Çorum Belediyesi Gençlik Spor Kulübü Karate Antrenörü Samet Türe ile birlikte Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını sürdüren Yağlı kardeşler Türkiye Şampiyonları'nda elde ettikleri başarıları Avrupa Şampiyonası'nda da elde edebilmek için mücadele edeceklerini ifade ettiler.

Çorum Belediyesi Karate Eğitim Merkezi'nde çalışmalarını sürdüren ve Gençler Milli Takım'da madalya için ter dökecek olan Kerem Tuğra Yağlı milli takıma uzanan başarı serüvenini anlattı. Antrenörleri Samet Türe ile birlikte çok güzel bir ivme yakaladıklarını belirten Kerem Tuğra Yağlı "8 yıldır karate sporuyla uğraşıyorum. Bu zamana kadar birçok başarı elde ettim. Şimdi ise milli takım için mücadele edeceğim. Tek amacım Polonya'da yapılacak olan şampiyonadan da başarı ile dönerek hem ülkemize hem de ilimize madalya getirebilmek. Bizlerden hiçbir zaman desteğini esirgemeyen Belediye Başkanımız Dr. Halil İbrahim Aşgın'a teşekkür ediyorum" dedi.

Ümit Milli Takım'da ülkemizi temsil etme hakkı kazanan Kayra Yağlı ise Polonya'dan altın madalya ile dönmek istediğini söyledi. Çorum tarihinde ilk kez karate sporunda milli formayı giyeceklerini belirten Yağlı "Türkiye Şampiyonası'nda bütün rakipleri mağlup ederek Türkiye şampiyonluğunun ardından milli takım seçmelerinde de rakiplerimi mağlup ederek Avrupa şampiyonasına gitmeye hak kazandım. Avrupa Şampiyonası'nda ülkemizi, ilimizi temsil etmek benim için çok büyük bir gurur. Samet hocama ve Sevgi hocama ve bize sağladığı imkânlardan dolayı Belediye Başkanımız Dr. Halil İbrahim Aşgın'a çok teşekkür ediyorum. Çorum tarihinde bir ilk olarak Karatede Avrupa Şampiyonası'na gideceğiz ve inşallah altın madalya alarak Çorum tarihine adımızı yazdıracağız" ifadelerini kullandı.

BİR İLKİ YAŞAMANIN HAKLI GURURUNU YAŞIYORUZ

Çorum Belediyesi Gençlik Spor Kulübü Karate Antrenörü, aynı zamanda U14 Milli Takım Antrenörü ve Karate İl Temsilcisi Samet Türe Çorum'da bir ilki başardıklarını ve milli takıma 2 sporcu birden gönderdiklerini ifade etti. Başarıya giden yolun altyapıdan geçtiğini ifade eden Samet Türe "Antrenör olarak 2016 yılından beri Çorum Belediyesi spor kulübünde görev yapıyorum. Aktif olarak Türkiye Karate Federasyonu'nda U14 Teknik Kurulda Milli Takım Antrenörü olarak görev yapmaktayım. Sporda en önemli unsur altyapıdır, devamlılık ve sürekliliktir. Eşim Sevgi Türe de karate antrenörü olarak görev yapıyor. 2019 yılında buraya geldi ve o günden sonra altyapıyı eşime bıraktım. Ben performans grubuyla ilgilenmeye başladım. Bu başarı sadece bizimle olmuyor. Belediyemizin de destekleri çok önemli. Çalışmalarımızı yaptığımız Karate Eğitim Merkezimiz var. Merkezimiz açıldıktan sonra 2024-2025 sezonlarında önemli başarılara imza attık. Yine bir ilki başararak 2 sporcumuzu Avrupa şampiyonasına göndermenin gururunu yaşıyoruz. Hedefimiz, Dünya şampiyonalarına ve olimpiyatlara Çorum'dan sporcular göndermektir. Bu imkânı bizlere sunan ve aldığımız başarılarda büyük pay sahibi olan Belediye Başkanımız Dr. Halil İbrahim Aşgın'a ve Belediye Başkan Yardımcımız İsmail Yağbat'a çok teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.