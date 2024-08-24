Afyonkarahisar'da oturduğu mahallede çöplerin yaklaşık bir haftadır toplanmamasına kızan vatandaş, çöp konteynırını kendisine ait çekiciye yükleyip belediyenin önüne götürerek boşalttı.

Protestoda çığır açan vatandaşın bu hareketi sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

İlginç protesto Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesi Zafer Mahallesi’nde yaşandı.

Bir süredir mahallesinde bulunan çöp konteynırının boşaltılmadığını gören A.A., isimli vatandaş yaşanan duruma daha fazla dayanamayarak harekete geçti.

Kendisine ait çekiciye konteynırı yükleyen vatandaş soluğu belediyenin önünde aldı.

Çöp konteynırını önce çekiciden indiren vatandaş daha sonra içinde çöpleri yanında getirdiği kürek ile belediyenin önüne boşalttı.

Tepkisini bu şekilde dile getiren vatandaş daha sonra aracına binerek bölgeden uzaklaştı.

Başka bir vatandaş tarafından çekilen görüntüler ise sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.