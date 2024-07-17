Sungurlu Fen Lisesi öğrencisi Berkay Ahıska TYT Çorum birincisi, AYT Çorum ikincisi olma başarısını gösterdi.

Okul Müdürü Oğuzhan Koç, "İlk aldığımız sonuçlara göre, öğrencimiz Berkay Ahıska TYT de Türkiye 106. olarak Çorum birincisi, AYT de ise Türkiye 702. olarak Çorum ikincisi oldu. 9 öğrencimiz Tıp Fakültesi, 7 öğrencimiz ise Diş hekimliği, 1 öğrencimiz Hukuk Fakültesi puanı almışlardır. Yabancı dil sıralamasında bir öğrencimiz 5 bin, bir öğrencimiz 25 bin sıralama yapmışlardır. İlk 50 bin sıralamasına 16 öğrencimiz, İlk 100 bin sıralamasına 27 öğrencimiz girmişlerdir" dedi.