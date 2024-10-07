Beşir Derneği Çorum Şubesi, ihtiyaç sahibi 183 aileye yardım kolisi dağıttı.

Hedeflerinin 500 ihtiyaç sahibi aileye ulaşmak olduğunu belirten Beşir Derneği Çorum Şubesi Başkanı Hüseyin Polat, “Hayırseverleri ve ihtiyaç sahibi aileleri birbiriyle en uygun ve güvenilir bir şekilde buluşturmaya devam ediyoruz” dedi.

Kış ayı içinde yakıt v kışlık kıyafetle ilgili çalışma başlattıklarını aktaran Hüseyin Polat, “Bir nebze olsun bu insanların ihtiyaçlarını gidermeye gayret ediyoruz ve gıda yardımı sonrası hemen biliyorsunuz artık sonbahardayız kış için de yakıt ve kışlık kıyafet anlamında da bir çalışma başlattık. Bunların da temini ve teslimi konusunda bir yandan fizibilite çalışması yürütüyoruz. Dolayısıyla amacımız ivedi ihtiyaç ve yaralara merhem olmak akabinde balık vermek değil balığı tutmaya vesile olmak adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz” diye konuştu.

Polat, yardım kampanyasına destek vermek isteyen tüm hayırsever ve vatandaşların kendisiyle irtibata geçebileceğini söyledi.