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Eskişehir’de dün akşam saatlerinde beton tankerinin altında kalarak hayatını kaybeden vatandaşın kimliği, parmak izi alınarak tespit edildi.

Dün akşam 19.30 sıralarında Gündoğdu Mahallesi Alpu Yolu Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, yolun karşısına geçmeye çalışan bir vatandaş, Alpu istikametine seyreden beton mikserinin altında kalarak yaklaşık 20 metre sürüklendi. Olay yerinde yapılan incelemede, tankerin altında kalarak feci şekilde hayatını kaybeden vatandaşın üzerinden kimlik çıkmadı. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna götürülen talihsiz adamın kimliği, parmak izi taramasıyla tespit edildi. Kazada hayatını kaybeden kişinin 73 yaşındaki Selahattin Yiğit olduğu öğrenildi.

İHA