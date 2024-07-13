27. Orta Kuşak Futbol Turnuvasında gruptan çıkarak çeyrek finale yükselen Beyez Saray Düğün Salonları takımı yemekte bir araya geldi.

Beyaz Saray Düğün Salonunda verilen yemeğe işletme sahibi Dursun Burcu ve futbol takımı oyuncuları katıldılar.

Beyaz Saray Düğün Salonları sahibi Dursun Burcu futbolcuları grup maçlarında başarılı olarak çeyrek finale yükselmeyi başaran takımı kutladı.

Burcu, centilmence bir mücadele sonunda hedefe bir adım daha yaklaşacaklarına inandığını belirterek bugünki çeyrek final maçında takıma başarılar diledi.

Beyaz Saray Düğün Salonları çeyrek final maçında bu akşam saat 18.30’da Kurt Elektrik ile yarı finale yükselmek için mücadele edecek.