İlimiz Bölgesel Gözlemcileri Mustafa Bıçakcı ve Özcan Genel’e sezonun ilk haftasında görev.

Futbol Federasyonu Bölgesel Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre Bölgesel Amatör Lig 4. grupta pazar günü saat 14’de oynanacak Suvermez Kapadokyaspor ile İnce Gençlikspor takımları arasındaki maçı Samsun bölgesi hakemi Berkay Yavuz yönetecek.

Maçın yardımcı hakemleri Samsun’dan Nurdan Köseoğlu ve Orhan Aldıkat yapacak. Maçın dördüncü hakemi de Samsun’dan Bahadır Mıhcı. Maçta gözlemci olarak ise Mustafa Bıçakçı görev yapacak.

BAL 6. grupta pazar günü saat 14’de Yahyalı İlçe sahasında Yahyalıspor ile Develigücüspor takımlarının sezonun ilk haftasındaki maçını Ordu’dan Ümit Gürsoy yönetecek.

Yardımcılıklarını ise Ordu’dan Rahmi Görçay ve Hakan Balkan yapacak.

Maçın dördüncü hakemliğini aynı ilden Barış Düşünüş yaparken maçta gözlemci olarak ise Özcan Genel görev yapacak.