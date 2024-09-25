Basın İlan Kurumu (BİK) Samsun Şube Müdürü Nedim Engin, bölgedeki medya kuruluşlarına yönelik tanışma ziyaretlerine devam ediyor.

Nedim Engin, tanışma ziyaretleri kapsamında da Çorum’a gelerek şube personeli İnan Çıtak ile birlikte gazetemizi ziyaret etti.

Genel Yayın Yönetmenimiz Mustafa Burak Yalçın, Yazı İşleri Müdürümüz Fatih Akbaş ve İdari İşler Müdürümüz Atila Çiğdem ile görüşen Nedim Engin, gazetenin çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Mustafa Burak Yalçın da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Engin ve Çıtak’a teşekkür etti.