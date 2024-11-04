Basın İlan Kurumu (BİK) seçimlerinde internet haber sitelerini temsil etmek üzere aday olan İnternet Gazetecileri Federasyonu (İGF) Genel Başkanı Mesut Demir ve Osmaniye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İsrafil Avcı Anadolu turu ziyareti kapsamında gazetemizi ziyaret etti.

Genel Yayın Yönetmenimiz Mustafa Burak Yalçın ile görüşen Murat Demir ve İsrafil Avcı seçim çalışmaları ile ilgili bilgi verdiler.

Sorunlarını yakından bildiklerini ve 2 yıldır internet haber sitelerinin sorunlarının daha da arttığını belirten İsrafil Avcı, “İnternet haber sitelerinin yüzde 85’ine ilan cezası uygulandı. Güçlü bir irade ile seçilirsek yaptırım gücümüzün de o kadar çok olacağına ve sorunları çözeceğimize inanıyoruz.” dedi.

Başkan adaylarının ziyaretine Tokat Küresel Gazeteciler Temsilcisi Kemal Özdilek ile Yaylahaber Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü İlhami Türksal da eşlik etti.