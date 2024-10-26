29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Bilardo turnuvasında birinciliği Emrah Taç kazandı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Bilardo İl Temsilciliği tarafından düzenlenen Cumhuriyet Kupası 8 Top ve 10 Top Cepli Bilardo Turnuvası 16 sporcunun katılımı ile Olimpik Yüzme Havuzu Bilardo Salonunda yapıldı.

Yapılan müsabakalar sonunda Emrah Taç tüm rakiplerini yenerek birinciliği kazaırken Mehmet Darıcık ise ikincilik kupasını oldu. Ziya Beyaz’ın üçüncü olduğu turnuvada Adem Özişçi ise dördüncülük ödülünün sahibi oldu.

Cumhuriyet Bilardo turnuvasında müsabakaların ardından düzenlenen törenle dereceye girenlerin kupalarını Gençlik ve Spor Şube Müdürü Ferhat Yıldız tarafından verildi.