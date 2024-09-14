Bilardo İl Temsilciliğinin 2024 yılı faaliyet programında yer alan 3 Bant İl Birinciliği sona erdi. Şampiyonluk ipini Murat Yurt göğüsledi.

Profesyonel Bilardo Salonu’nda düzenlenen il birinciliğinde 27 sporcu mücadele ederken, eleme müsabakaları sonunda Murat Yurt, Sinan Bolat, İbrahim Ahıskalı ve Emrah Taç final grubuna kaldı. Murat Yurt ile Sinan Bolat arasındaki şampiyonluk mücadelesi oldukça çekişmeli geçti. Yurt, rakibi Bolat’ı 40-36 yenerek şampiyonluğunu ilan ederken, Sinan Bolat ikincilik kupasıyla teselli buldu.

Turnuvada, İbrahim Ahıskalı ile milli bilardocu ve aynı zamanda il temsilcisi Emrah Taç ise üçüncülüğü paylaştı.

Müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara kupa verildi.