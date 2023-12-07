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Yozgat’ta yapılan Liseli Genç Kızlar Voleybol grup birinciliğinde Çorum şampiyonu Bilgi Koleji finalde Ankara Ted Koleji’ne 3-0 yenilerek grup ikincisi olarak elendi.

12 okul takımının dörderli üç grupta mücadele ettiği Yozgat grubunda Çorum Bilgi Koleji ilk maçında ev sahibi Yozgat’ı ikinci maçında önceki akşam Aksaray şampiyonunu 3-0 yenen Bilgi Koleji kendisi gibi ilk iki maçını kazanan Ankara Ted Koleji Vakfı Özel Lisesi ile yarı final grubuna yükselmek için karşılaştı.

Güçlü rakibi önünde ilk sette iyi bir mücadele ortaya koyan Özel Bilgi Koleji takımı sonraki iki sette ise rakibi önünde tutunamadı ve salondan 3-0 mağlup ayrılarak grup ikincisi olarak veda etti,