Güney Marmara’nın en büyük tarım fuarı olarak kabul edilen Biga Gıda, Tarım, Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı dün açıldı.

4-6 Ekim tarihleri arasında açık kalacak olan fuarın açılışına Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu da katıldı.

TÜRKİYE’NİN ÖNCÜ FİRMALARINDAN

Fuarda salça makinaları sektöründe Türkiye’nin öncü firmalarından olan Ahmet Bilgin'in sahibi olduğu “Bilgin Salça Makinaları da stant açtı.

Türkiye’de 4’üncü, Çorum’da tek firma olduklarını belirten Ahmet Bilgin, fuarda makinalarını tanıtma imkânlarını bulduklarını söyledi.