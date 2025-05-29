Çorum Bilim ve Sanat Merkezi TÜBİTAK tarafından düzenlenen yarışmada Türkiye ikincisi oldu.

Ankara'da gerçekleştirilen 56. TÜBİTAK 2204-A Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması ve 19. 2204-B Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması finallerinde, Çorum Bilim ve Sanat Merkezi büyük bir başarıya imza atarak Türkiye ikincisi oldu.

Çorum Çorum Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) öğrencileri Ömer Kaan Fidan ve Eymen Şimşek, danışman öğretmenlerinin rehberliğinde biyoloji alanında hazırladıkları "Ülkemizin Akdeniz ve Ege Denizi'nde Yer Alan Posidonia oceanica Atıkları Plastik Kirliliğine Çözüm Olabilir mi" adlı projeyle çevre ve çevreyi koruma kategorisinde Türkiye ikinciliği elde etti.

Toplam 13 bin 918 proje arasından sıyrılarak finale kalan ve ödüle layık görülen proje, hem jüri üyeleri hem de katılımcılar tarafından büyük takdir topladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ve Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci dereceye giren BİLSEM öğretmenleri ve öğrencileri tebrik etti