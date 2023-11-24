Tahmini Okuma Süresi: dakika

Avcılar'da 4 katlı bir binanın çatısında erkek cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, Gümüşpala Mahallesi Çevre Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın çatısında bir kişinin hareketsiz yattığını gören mahalle sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan incelemede, hareketsiz yatan kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi.

Çatıda tadilat için çalışan H.B.K'ya ait (79) olduğu belirlenen ceset, incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

AA