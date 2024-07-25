Bingöl'ün merkez Bahçelievler Mahallesi'nde dün öğlen saatlerinde madde bağımlısı bir kişi tarafından gerçekleştirilen bıçaklı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi.

SABAHA DOĞRU VEFAT ETTİLER

Olay, dün saat 13.30 sıralarında Bingöl merkez Bahçelievler Mahallesi'nde meydana gelmişti. Madde bağımlısı olduğu belirtilen bir şahıs, bıçakla 9 kişiyi yaralamıştı. Saldırılarının ardından 2 kişi dün vefat ederken, ağır yaralı olan 2 kişi de bu sabaha doğru hastanede vefat etti. Saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükselmiş oldu.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Yaralanan 5 kişinin ise tedavisine devam edildiği öğrenildi. Bıçaklı saldırı da hayatını kaybedenlerin ismi Erdal Çaparlar, Burhanettin Budancamanak, Özcan Aydın ve Fikri Carfi olduğu belirtildi. Saldırgan, gözaltına alınmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.