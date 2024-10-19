Çorum'da sayıları 3 bin 400'ü bulan usta öğreticiye tasarruf tedbirleri kapsamında iş bıraktırıldı.

Halk Eğitim Merkezi'nde açılan kurslarda görev yapan usta öğreticiler, ayrıca başta Çorum Belediyesi'nin kadın kültür ve engelli eğitim merkezleri, spor müdürlüğü ile bazı resmi kurumlarda da aktif görev alıyorlardı.

Tasarruf tedbirleri kapsamında faaliyetlerini durdurduğu belirtilen Kadın Kültür Merkezlerindeki kurslar nedeniyle hem usta öğreticiler hem kadın kursiyerlerin mağdur oldukları belirtildi.

ENGELLİ EĞİTİM MERKEZİ'NDE GÖNÜLLÜLER GÖREV ALACAK

Bu arada Çorum Belediyesi'ne bağlı Engelli Eğitim Merkezlerinde usta öğreticilerin yerini gönüllülerin aldığı öğrenildi. Tasarruf tedbirlerinin engelli eğitim merkezlerini de kapsaması dikkat çekti.

Çorum Belediyesi Engelli Eğitim Merkezlerindeki kurslara başladığını duyururken, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Mustafa Yaşar, “İnşallah gönüllü annelerimizin ve gönüllü öğreticilerimizin desteğiyle güzel bir kurs dönemi geçirmeye devam edeceğiz” dedi.