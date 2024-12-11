Çorum Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Eğitim-Bir-Sen ve Genç Memur-Sen Çorum Temsilcilikleri ortaklığında "Bir Bilenle Bilge Nesil" projesi uygulanacak.

Projenin işbirliği protokolü düzenlenen törenle imzaladı.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın makamında gerçekleştirilen imza törenine İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, Memur Sen İl Temsilcisi ve Eğitim Bir Sen Çorum 1 Nolu Şube Başkanı Fatih Okumuş ile Genç Memur Sen Çorum Şube Başkanı Mücahit Savurgan katıldı.

Proje kapsamında öğrenciler Sadettin Ökten’in “İçimde AVM Var” ve Yavuz Bahadıroğlu’nun “Malazgirt’te Bir Cuma Sabahı” isimli kitaplarını okuyup kompozisyon yazacak. Kompozisyonu derece elde edenlere ödülleri düzenlenecek törenle verilecek.