11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü nedeniyle Çorum’da düzenlenen programda konuşan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Milletvekili ve KİT Komisyonu üyesi Mehmet Tahtasız, bir taraftan ağaç dikme törenleri düzenlenirken diğer taraftan ormanların yangına, maden ocaklarına ve ranta kurban edildiğini söyledi.

Tahtasız, “İktidar, çevre tahribatından en çok zararı orman alanlarımıza verdi. 6831 sayılı Orman Kanunu tam 31 kere değiştirildi. 2018'den bu yana 29 Cumhurbaşkanlığı kararı ve 1 Bakanlar Kurulu kararıyla toplam 3.435 hektar orman arazisi bir gecede arsa oldu, bu da toplam 4.811 futbol sahası demek. Bu projenin adı Geleceğe Nefes İnsanlığa Nefes ancak Türkiye'de, bir gecede tek bir kişinin imzasıyla nefessiz kaldık” dedi.

Sadece bu yıl 1.545 hektarlık orman arazisinin ormanlık alan dışına çıkarıldığını vurgulayan CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, şunları söyledi:

“TALANA RANTA KURBAN EDİLMESİN”

“Anayasa’nın 169'uncu maddesi ormanların korunması gerektiğini açıkça belirtirken aynı zamanda orman arazilerinin küçülemeyeceğini söylüyor ancak iktidar tam tersini yapmaya devam ediyor. Örneğin, Kazdağları’nda 5 bin 200 dönümlük arazide bir milyon ağacın kesileceği söyleniyor. Burası zaten yüzde 95 madenlere ruhsatlı. Akbelen’de halkın direnişine rağmen maden sahası için kesilen ağaçları hepimiz üzüntüyle hatırlıyoruz. Biz elbette çevreye duyarlı ve sürdürülebilir olmak kaydıyla madenciliğe, yatırıma karşı değiliz. Bir taraftan 30 yıllık, 50 yıllık çam ağaçlarımızı madenlere, yangınlara veya yapılaşmaya kurban verirken düzenlenen bu tür etkinliklerle orman varlığımızı korumaya çalışıyoruz. Grafiklere ve rakamlara bakınca ormanlık alanlarımızda artış olduğunu görüyoruz çünkü bir alanı çevreleyip çam ekince orayı ormanlık alan sayıp grafiklere yazılıyor. Bütün bunları göz önünde aldığımızda sizleri iktidarın yaptığı bu etkinliklerin reklamdan öteye geçip geçmediğini düşünmeye davet ediyorum. Ormanlarımız talana, ranta kurban edilmesin, ülkemiz nefessiz kalmasın. Peygamber efendimiz ‘Kıyamet kopsa da elinizdeki fidanı dikin buyurmuştur’ demiş. Çorum’un ağaç babası önceki dönem belediye başkanımız Baha Çorbacıoğlu ve Rüstem Eren’i de saygıyla anıyorum.”