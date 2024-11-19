Çorum Eczacı Odası Başkanı Erol Afacan, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü nedeniyle yaptığı açıklamada, Dünya Çocuk Hakları Gününün, 20 Kasım 1989’da Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından kabul edilen Çocuk Haklarına Dair Sözleşmeye dayandığını belirterek, “Bu sözleşme, çocukların temel haklarını tanıyan, onların eğitim, sağlık, güvenlik ve yaşam haklarını garanti altına alan en kapsamlı uluslararası belge olarak kabul edilir. Türkiye, bu sözleşmeye 1990 yılında imza atarak çocuk haklarının korunmasında uluslararası taahhüt altına girmiştir. Ancak, Türkiye’de ve dünyada çocuk haklarının ihlali hala devam etmektedir. Özellikle yenidoğan bebeklerin kötü niyetli çetelerin hedefi haline gelmesi ve yakın zamanda kamuoyunu derinden sarsan Narin gibi cinayetler, çocuklarımızın korunması için daha güçlü adımlar atılması gerektiğini göstermektedir” dedi.

Ülkemizde çocuk haklarına yönelik ciddi sorunların hala gündemdeki yerini koruduğunu belirten Erol Afacan, “Özellikle yenidoğan bebeklerin kötü niyetli çetelerin hedefi olması, sağlık hizmetlerinde ihmaller, çocuk işçiliği, eğitimde fırsat eşitsizliği ve çocuk istismarı gibi konular, çözüm bekleyen önemli problemler arasında yer almaktadır. Yakın zamanda kamuoyunu derinden etkileyen Narin gibi cinayetler, çocukların ne kadar savunmasız bırakıldığını bir kez daha gözler önüne sermiştir. Bu gibi trajediler, yalnızca bireylerin değil, toplumsal bilincin ve sistemin de yetersizliğini ortaya koymaktadır. Çocuklarımızı koruyamayan bir toplumun geleceği yoktur” ifadelerini kullandı.

Çocukların fiziksel, ruhsal ve sosyal gelişimlerini güvence altına almanın tüm bireylerin ve kurumların ortak sorumluluğu olduğunu kaydeden Afacan, “Özellikle yenidoğan çetelerinin faaliyetlerine karşı sıkı önlemler alınmalı ve bu tür suçlara karşı sıfır tolerans politikası uygulanmalıdır. Sağlık alanında denetimler artırılmalı, hastaneler ve sağlık kuruluşları yenidoğanların güvenliği konusunda daha hassas davranmalıdır. Eğitim ve farkındalık kampanyaları ile aileler, çocuk hakları ve çocukların karşı karşıya olduğu riskler konusunda bilgilendirilmelidir. Çocuk istismarını ve ihmallerini önleyecek güçlü yasal düzenlemeler ivedilikle uygulanmalıdır. Bir toplumun geleceği, çocuklarına verdiği değerle ölçülür. Biz eczacılar olarak, yalnızca halk sağlığını değil, aynı zamanda çocuklarımızın sağlıklı ve güvenli bir ortamda büyümesini desteklemekle de sorumluyuz. Bu nedenle, Çorum Eczacı Odası olarak çocuklarımızın haklarının korunması ve daha güzel bir geleceğe sahip olmaları için üzerimize düşen her görevi yerine getireceğimizi bir kez daha vurguluyoruz. 20 Kasım Çocuk Hakları Günü vesilesiyle, tüm yetkilileri ve toplumumuzu çocuklarımızı korumak adına daha duyarlı olmaya davet ediyoruz. Çocuklarımıza sahip çıkmak, yalnızca onların değil, insanlığın ortak geleceğini korumaktır. Bu vesileyle, başta Narin gibi tüm masum çocuklarımıza Allah’tan rahmet diliyor, bir daha böyle acıların yaşanmaması için gereken her türlü önlemin alınması adına mücadele edeceğimizi kamuoyuna duyuruyoruz” diye belirtti.