Derik ilçesinin kırsal Dede Mahallesi’nde yaşamını sürdüren, 2 metre 51 santimetrelik boyu ile 'dünyanın en uzun boylu erkeği' unvanıyla 2009'da Guinness Rekorlar Kitabı'na giren Sultan Kösen, 15 yıldır bu rekorunu koruyor. Aynı zamanda 27,5 santimetre ile yeryüzünün en büyük ellerine ve 36,5 santimetre ile de en büyük ayaklarına sahip olan Kösen bu unvanları nedeniyle bugüne kadar 128 ülkeye 500’ün üzerinde seyahat gerçekleştirerek, çeşitli programlarda Mardin'i ve Türkiye'yi tanıttı.

Kösen, 25 Ocak'ta İtalya'da yapılan Guinness Rekorlar Kitabı'nın tanıtım lansmanına katıldı. 2009’dan bu yana unvanını koruyan Kösen, 2024 yılının Guinness Rekorlar Kitabı'nda da yerini aldı.

EN KISA KADINLA BİR ARAYA GELDİ

İtalya'daki programının ardından davet üzerine menajeri Mehmet Veysi Bora birlikte ABD'ye giden ve halen ABD'de bulunan Kösen, burada 62,8 santimetre ile 'dünyanın en kısa boylu kadını' olan Hindistanlı Jyoti Amge ile bir araya geldi. Sultan ve Jyoti, Mısır Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın daveti üzerine 2018'de Kahire'de bir araya gelmiş, Gize Piramitleri'ni ziyaret etmişti.