Birleşik Emekliler Sendikası Çorum İl Temsilciliği, sivil toplum kuruluşlarını ve siyasi partileri ziyaret ederek hem örgütlenme çalışmalarını hızlandırıyor, hem de hedef ve amaçlarını paylaşıyor.

Geçtiğimiz günlerde Çorum’da kurularak örgütlenme çalışmalarına başlayan Birleşik Emekliler Sendikası’nın yöneticileri, İl Temsilcisi Sefa Batak’ın önderliğinde şimdi de; Çorum Emniyet Müdürlüğü, Kanserle Sağlıklı Yaşam Derneği (KA-DER), Atatürkçü Düşünce Derneği’ni ziyaret etti.

Çorum Emniyet Müdürlüğü’nden Ali Uzunay ve kurum yetkilileri ile görüşen sendika yöneticileri, ayrıca KA-DER Başkanı Bekir Şahin ve Atatürkçü Düşünce Derneği Şube Başkanı Uğur Demirer ile çalışmaları ve gündemi değerlendirdi.

İl Temsilcisi Sefa Batak, emeklilerin yıllardır hak kaybına uğradığını, geçinemediğini, zor bir süreç yaşadığını belirterek, emeklilerin ekonomik, demokratik, hukuksal, sosyal hak ve çıkarlarını koruyup geliştirmek, buna engel teşkil edecek her türlü antidemokratik uygulamalara karşı örgütlülük ve bilinç içerisinde demokratik yöntemler yoluyla mücadele etmek amacıyla yola çıktıklarını söyledi.

Birleşik Emekliler Sendikası Yönetim Kurulu; Sefa Batak (İl Temsilcisi), Ahmet Ceyhan, Ayşen Yılmaz, Hediye Çetin, Ali Işıker, Saniye İşçi ve Yılmaz Topaktaş’tan oluşuyor.