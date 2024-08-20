Balıkesir'in Bandırma ilçesinde yaşayan Çorumlu İbrahim Ağzıkırık, birlikte yaşadığı Fatma A.'yı tabancayla öldürüp, aynı silahla kendi yaşamına da son verdi.

Bandırma 100. Yıl Mahallesi 1514 Sokak'taki bir evde Fatma Aydovan, 12 yıldır birlikte yaşadığı İbrahim Ağzıkırık ile tartıştı.

İbrahim Ağzıkırık, tartıştığı Aydovan ile kadının ilk eşinden olan oğlu C.A.'yı silahla vurdu.

Fatma Aydovan olay yerinde hayatını kaybederken, oğlu C.A ise yaralı olarak Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi kaldırılarak tedavi altına alındı.

İbrahim Ağzıkırık olayın ardından kendini de vurarak intihar etti.

Cenazeler Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Ağzıkırık'ın Uğurludağ'ın Eski Çeltek Köyü nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi.