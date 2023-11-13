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Mersin'in Bozyazı ilçesinde bir kişi, bisikletten düşerek hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, ilçeye bağlı Denizciler Mahallesi D-400 Karayolu üzerinde meydana geldi. Mersin Büyükşehir Belediyesinden emekli Selahattin Emen (60), çarşı merkezinden ikamet ettiği Beyreli Mahallesi'ndeki evine doğru bisikletle seyir halindeyken, henüz belirlenemeyen bir nedenle düştü. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede Selahattin Emen'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Emen'in cenazesi otopsi için hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA