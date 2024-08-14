Tarım ve Orman Bakanlığı, ‘Bitki Koruma Ürünleri Bayi ve Toptancılığı’ için yazılı sınav yapacak. İl Tarım ve Orman Müdürü Hayrullah Göktekin yaptığı açıklamada sınav hakkında bilgiler verdi.

İlk kez Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilecek sınavın, 24 Kasım 2024 tarihinde Ankara'da yapılacağını kaydeden Hayrullah Göktekin sınava Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ziraat mühendisi, eczacı, kimya mühendisi, kimyager, orman mühendisi, orman endüstri mühendisi, bitki sağlığı ile ilgili dersleri alarak mezun olmuş tekniker veya ziraat teknisyenlerinin katılabileceklerini belirtti.

Sınavın başvurularının 9-15 Ekim tarihleri arasında yapılacağını ve geç başvuru tarihinin ise 23 Ekim 2024 olarak belirlendiğini dile getiren Göktekin, başvuruların elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden yapılabileceğini ifade etti.

Göktekin, ilgili yönetmeliğe göre adayların bayilik ve toptancı izin belgesi verilecek kişilerde aranan şartları sağlaması gerektiğini vurguladı.