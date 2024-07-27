İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli Bitki Koruma Ürünleri Bayilerinde denetim yaptı.

Yapılan denetimler hakkında açıklamada bulunan İl Tarım ve Orman Müdürü Hayrullah Göktekin, denetimlerin tarladan sofraya güvenilir gıda temini konusunda çok önemli bir halkayı oluşturduğunu ifade etti.

Gıda denetimlerinde karekod döneminin başladığını ifade eden Hayrullah Göktekin, “Gıdaların üretim aşamasından son tüketim aşamasına kadarki süreçte denetimlerimiz devam etmektedir. Ayrıca Bakanlığımız tarafından hayata geçirilen Gıda İşletmelerinde Karekod Uygulaması ile tüketicilerimiz artık denetim durumunu takip edebilecek. Uygulamayla tüketicilerin menfaatleri en üst düzeyde korunacak, tüketicilerimiz hangi işletmede ne zaman denetim gerçekleştirildiğini görebilecek” diyerek söz konusu uygulamanın Bakanlığın sitesinden indirilmesi konusunda tüketicilerin teşvik edilmesi gerektiğini vurguladı.

Bitki Koruma ürünlerinin de sadece İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden Bayilik Ruhsatı alan işyerleri tarafından satışının yapılabileceğini dile getiren Hayrullah Göktekin, Bitki Koruma Ürünleri Bayisi olarak faaliyet gösteren iş yerlerine denetimlerin sürdüğünü ve yapılan denetimlerin halk sağlığı, ihracatta sürdürülebilirlik, güvenilir gıda temini konularında çok önemli bir halkayı oluşturduğunu söyledi.

Ayrıca bu kapsamda Tarım ve Orman Bakanlığı talimatı doğrultusunda ülke genelinde eş zamanlı denetim seferberliğinin başladığını vurgulayan Göktekin,

“Müdürlüğümüz denetim ekipleri kayıt dışı ve izinsiz satış ve depolama yerlerinin tespiti, kullanımı sonlandırılmış, sahte, kaçak ve ruhsatsız ürünlerin satışı, pazarlarda, özel araçlarda seyyar ve gezgin satıcılar tarafından ürün satışı, internet üzerinden satış yapan bayi veya toptancıların tespiti, Bitki Koruma Ürünleri Takip Sistemi” kullanılmadan yapılan satışlar ve bayilerin mevzuatta belirtilen kayıtları tutup tutmadığı hususlarına yönelik denetimleri aralıksız devam etmektedir” ifadelerini kullandı.