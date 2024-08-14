Çorum'un Alaca ilçesi nüfusuna kayıtlı olup Bitlis'te görev yapan Uzman Çavuş Seyit Ali Tunç ve eşi hemşire Kamile İrem Tunç Bitlis Günkırı mevkiinde meydana gelen trafik kazasında hayatlarını kaybetti.

Alınan bilgilere göre; Sabahın erken saatlerinde Bitlis'in Günkırı beldesi mevkiinde üzücü kaza meydana geldi. Alaca ilçesi Tutaş Köyü nüfusuna kayıtlı Uzman Çavuş Seyit Ali Tunç yönetimindeki otomobil, bilinmeyen bir sebepten dolayı kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Meydana gelen kazada 33 yaşındaki Seyit Ali Tunç ve hemşire olan eşi Kamile İrem Tunç (31) olay yerinde hayatını kaybetti.

Hurdaya dönen araçtan ekiplerin müdahalesiyle çıkarılan Tunç çiftinin cenazeleri işlemlerinin ardından Ankara'ya götürülürken genç çift dün öğle namazına müteakip Karşıyaka mezarlığında defnedildi.