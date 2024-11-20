Yeni Spor Salonu üç ay daha faaliyetlere kapandı.

Salon zeminindeki bozulmalar nedeni ile yeniden başlayan çalışmaların üç ay içinde tamamlanması bekleniyor.

Geçtiğimiz yıl geçici kabulü yapılarak hizmete açılan ve faaliyetlere başlanan Yeni Spor Salonu zeminindeki oynamalar üzerine Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yüklenici firmaya bildirdi.

Firma kabul etmeyince konu Bakanlığa bildirildi ve yasal süreç başladı.

Bakanlığın başlattığı yargı süreci sonunda salon zemininin yeniden yapılması karar verildi.

Bu karar üzerine yüklenici firma salon zemininde bir bölümünü yapma isteği kabul edilmedi ve tüm zeminin yenilenmesine karar verildi. Yüklenici firma zemin parkelerini tamamen söktü ve zemine yeni bir şap atarak sağlamlaştırma işlemini tamamladı.

Önümüzdeki günlerden itibaren de parkelerin montajına başlanacak.

Bu çalışmanın tamamlanmasının ardından salonun yeniden hizmete açılması bekleniyor.