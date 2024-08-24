Çorum FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta camiadan sabır istedi ve milli takım arasından sonra takım olarak fiziksel ve taktiksel olarak çok daha iyi noktaya geleceklerini söyledi.

Ümraniyespor maçında kırılma anlarında yaptıkları hatalar ve fiziksel düşüşler nedeni ile ferklı mağlup olduklarını belirten Özbalta ‘Karagümrük karşısında ilk yarıda istediğimize yakın oynadık ikinci golü bulsak maç çok farklı olurdu’ dedi.

Özbalta, Bandırmaspor maçının taktik çalışması öncesinde düzenlediği basın toplantısında sezon başı hazırlıkları ilk iki maç, hafta sonu oynayacakları Bandırmaspor maçı ve transferle ilgili samimi açıklamalarda bulundu.

İki haftayı geride bıraktık. İlk müsabaka çok farklıydı. Kırılma anlarını doğru yönetemediğimiz bir karşılaşmaydı. İyi pozisyonlar bulmamıza rağmen istediğimiz sonuçla ayrılamadık. Ümraniye maçında eksiklerimiz vardı. Bu eksikliklerle birlikte Karagümrük maçına çıktık. Maçın başında golü bulduk. İkinci golü bulmak için de önemli pozisyonlar bulduk. Bir golümüz de VAR’dan döndü.

‘2-0’ı bulsak maç çok farklı olurdu’

İkinci yarının 55.dakikasına kadar yine iyi bir oyun ortaya koyduk. 2-0’ı bulsaydık maçın hikâyesi çok farklı olacaktı. Ancak olmadı. Oyuncularım skoru koruma çabası içerisine girince kalemizde pozisyonlar vermeye başladık. Sonra üst üste yediğimiz gollerle skor bir anda 2-1’e geldi. Rakibimizin oyuncu değişiklikleri ve fiziksel üstünlükleri oyuna etki etti. Bu dakikadan sonra takımımızdaki eksiklikler gün yüzüne çıktı.

Oyuna bir türlü ağırlığımızı koyamadık. Sonrasında bir gol bulmamıza rağmen maalesef 2 puan kaybetmiştik olduk. Bu iki maçta şunu gördük ki orta sahada top tutmamız gerekiyor. Oyunu ileriye hızlı taşımamız gerekiyor. Yeni transferimiz Avounou Karagümrük maçına 15 günlük antrenman ile çıktı. Hazır değil şuan.

‘Biraz soğukkanlı olmamız lazım’

Biz Türk insanı olarak duygularımızı çok yoğun yaşıyoruz. Bizim yapımızda var. Bir müsabaka kazanınca inanılmaz coşarız. Bir maç kaybedince de dünya başımıza yıkılır sanki. Biraz soğukkanlı olmak lazım. Biz sakin olmaya çalışıyoruz. Oyuncularımız bizi sakin görünce oyuna daha iyi katılabiliyor. Bu dönemi kamp döneminde yaşadığımız eksikliği giderdiğimiz bir dönem olarak düşünün. Biz bu dönemde bu açığı kapatıyoruz. Önümüzde milli ara var. Bu arada yüklemeleri de yapacağız.

‘Bu tarz maçlarda tepki vermemiz gerekiyor’

Şimdi önümüzde Bandırmaspor maçı var. Onlarda geçen hafta 3 puanı son dakikada aldılar ve şuan ciddi moralli. Bizim maça da daha iyi konsantre olacaklarını düşünüyorum. Bizim maça seyircileri de daha fazla gelecektir. Bu tarz maçlarda tepki vermemiz gerekiyor. İyi mücadele etmemiz gerekiyor. Mücadele anlamında artık günümüzde mücadele etmeyen çok zor anlar yaşarsınız. İştah olmalı. Maçı kazanmak adına hırs olmalı.

‘Kamp dönemini tam kadro yapamadık’

Bizim ligde özellikle en az rakibin kadar mücadele etmelisin ki maçı kazanabilesin. Ben Bandırmaspor maçından açıkça umutluyum. Son antrenmanlarda takım savunması adına çalışmalara ağırlık yaptık. Gol yolunda sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum. Savunmada biraz sıkıntılarımız var bunun üzerine de sıkı bir şekilde çalışıyoruz. Sezon başı fiziksel anlamda hazır olmamak gayet normal. Bizde bu sıkıntıyı yaşıyoruz şuan. Atakan, Thomas ve Geraldo gibi oyuncularımız bilindiği üzere sezon başında aramıza katılamadılar. Bu gibi etkenler malum takımı komple etkiliyor.

Bu oyuncuların yanı sıra yeni transferlerimizde aramıza geç katıldı. Biz maç maç bu eksiklileri gidererek ilerleyen haftalara daha hazır hale geleceğiz ve istediğimiz sonuçları alacağız. Biz bu eksiklikleri daha çabuk gidermek adına çalışmalar yapmış olsaydık sakatlıklar verebilirdik. O yüzden vitesi yavaş yavaş arttırmak istiyoruz.

‘Bize gönül verenlerden sabır bekliyoruz’

Biz bunu yaparken de bize gönül verenlerin sabırlı olmasını bekliyoruz. İnşallah milli ara ile birlikte fiziksel anlamda istediğimiz seviyeye geleceğiz.Açıklamasının devamında Atakan Akkaynak, Erkan Kaş ve Kaptan Ferhat’ın Karagümrük maçına hasta hasta çıktıklarını da belirten, deneyimli teknik adam maçın 25-30 dakikası gibi Atakan’ın karnının ciddi şekilde ağrıdığını söyledi.

‘Üç dört transfere ihtiyacımız var’

Toplantının son bölümünde transfere de değinen Özbalta, 2 tane kanat oyuncusuna ihtiyaç duyduklarını söyledi. Bu oyunculardan birinin kalburüstü bir isim olması gerektiğini, diğerinin ise onu tamamlayacak zaman zaman o oyuncuyu zorlayacak çapta bir isim olması gerektiğine dikkat çekti. Orta saha konusunda da arayışlarının olduğunu belirten Serkan Özbalta, “Bu transferimizin ise ekstrem bir isim olmasına gerek yok.

Maçın son bölümlerinde oyuna girip. Oyunu tutacak. Fiziği ile rakiplerine üstünlük kuracak atletik özellikli bir orta saha oyuncusu istedik yönetimden. Ancak Atakan Cangöz de bu çapta bir oyuncu. Sakatlığını atlatıp bir an önce hazır olarak dönerse bu açığı Atakan ile kapatabiliriz. Bu 3 oyuncunun yanı sıra bir tane sağ bek Kerem’e bir de kaleci Hasan Hüseyin’i zorlayacak transferimiz söz konusu şuan için. Yönetimimizde bu transferleri bir an önce takıma kazandırmak için çalışıyor. Bu transferlerin tamamlanması ve sakat oyuncuların dönmesi ile birlikte zirveyi zorlayan bir takım olacağımızdan şüphem yok” dedi.