Mimar Sinanspor Teknik Direktörü Hüseyin Eğer galibiyet için çıktıkları Hacettepespor deplasmanından bir puanla döndüklerini belirterek ‘Bu haftalarda alınan her puan önemli ve değerli’ dedi.

Eğer ligin ikinci yarısında ilk iki maçtan puansız ayrıldıktan sonra kendilerine puan olarak yakın Hacettepe deplasmanına mutlak gaibiyet için gittiklerini belirterek ‘Maçın hemen ilk dakikalarında yediğimiz golle mağlup duruma düştük.

Bu golden sonra onunun kontrolüne elimize alarak rakip alanda pas yaptık ve bir kanat organizasyonunda bulduğumuz golle beraberliği sağladık. İlk yarının kalan bölümünde net bir çok pozisyona girdik ancak rakih kaleyici geçemedik.

İkinci yarıya daha tempolu ve istekli başladık ve oyunun kontrolünü tamamen elimize geçirdik. Çok net pozisyonlara girdik ve 67. dakikada yeni transferimiz Alper’in güzel golü ile öne geçtik. Bu golün hemen ardından kanattan yapılan bir ortada hücum oyuncusu bizim oyuncumuzu yiterek topu ağlara gönderdi maçın hakemi golü verdi. Bu dakikadan sonra ise daha fazla kontrollü oynadık ve bir puana razı olduk.

Kazanmak istediğimiz bir maç ancak geldiğimiz noktada her puan önemli ve değerli. Bu haftalarda alınan her puan bizim adımıza sevindirici olduğunu düşünüyorum. Maçın başından sonuna kadar sahada mücadele eden ve özverili oynayan tüm oyuncularımı tebrik ediyorum’ dedi.