Aydın Didim’de yapılan Özel Sporcular Bocce Türkiye Kupası’nda Çorum Zübeyde Hanım Özel Eğitim Uygulama Okuluspor kulübü çeyrek finalde geçen yılın şampiyonuna yenerek kürsüye çıkma şansını kaybetti.

26-28 Eylül tarihleri arasında Aydın Didim’de yapılan Özel Sporcular Bocce Türkiye Kupası müsabakalarında Zübeyde Hanım Özel Eğitiml Uygulama Okuluspor kulübü antrenörler Oğuz Yıldız ve Bahar Özen Yıldız yönetiminde sporcular Berkay Taha Demir ve İbrahim Durmuz’dan oluşan takımla mücadoele etti.

İlk turrda Ankara Bağlumspor takımını 6-2 yenen temsilcimiz ikinci maçında ise Kırıkkale Mavi Işık Otizm takımını 6-5 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Çeyrek final maçında geçen yılın Türkiye Şampiyonu Saray Rehabilitasyonspor ile karşılaşan Çorum temsilcisi güçlü rakibine yenilerek kürsüye çıkma şansını kaybetti.

Antrenör Oğuz Yıldız sporcuların güçlü rakipleri önündeki performansından son derece memnun olduğunu belirterek çok iyi mücadele ettiklerini ve geçen yılın şampiyon takımına yenilerek elendiklerini söyledi.