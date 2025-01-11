Okullararası Yıldız Erkekler Dart İl Birinciliğinde şampiyonluğu İskilip Ebussuud Efendi Ortaokulu oldu.

Olimpik Yüzme Havuzu Dart Salonu’nda gerçekleşen il birinciliğinde 12 okuldan 48 sporcu mücadele etti.

Müsabakalar sonunda Emrullah Özer, Emirhan Tenbel, Hasan Eraslan, Fatih Gökçe’den oluşan takımı ile mücadele eden İskilip Ebusuud Efendi Ortaokulu şampiyon olmayı başardı.

Yasin Yılmaz, Abdulsamet Bıyık, Şaban Emirhan Sarıca ve Oğuzhan Dokbaş’lı kadrosu ile İnalözü Ortaokulu ikinci, Akın Gürel, Mete Küçükbolat ve Ayaz Erden’li Yavruturna Ortaokulu üçüncü, Mustafa Emin Züriyet, Ömer Ege Eser ve Bahram Çakır’lı 23 Nisan Ortaokulu ise dördüncü olarak tamamladı. Müsabakalar sonunda düzenlenen törenle dereceye giren okullara kupa sporculara ise verildi.