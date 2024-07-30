Samsun’da serinlemek için girdiği denizde hayatını kaybeden Çorumlu Abdullah Taşlıtepe, son yolculuğuna uğurlandı.
Çorumlu baba-oğul Samsun Atakum Sahilinde boğulma tehlikesi atlamış, olayda baba Abdullah Taşlıtepe (48) denizde kaybolurken oğlu Davut Taşlıtepe’nin (24) ise Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı.
Ailesi ile birlikte serinlemek için girdiği Samsun Atakum’da denizde cesedi bulunan Çorumlu Abdullah Taşlıtepe’nin cenazesi öğle namazına müteakip Akşemsettin Camiinde kılınan cenaze namazının ardından Ulu Mezarlık’ta toprağa verildi.
Cenazeye, merhumun yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.