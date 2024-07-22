Çorum’un sevilen ve tanınan Oda Genel Sekreterlerinden Eyüp Bolat’ın oğlu Can Bolat, görkemli bir düğünle Buse Uzun ile dünya evine girdi.

Sevda & Eyüp Bolat çiftinin oğulları Can Bolat hayatını Fadime & Mustafa Uzun çiftinin kızları Buse Uzun ile birleştirdi.

Genç çiftin düğünü geçtiğimiz hafta sonu yenilenen ve muhteşem atmosferiyle Güleryüz Düğün Salonları’nda gerçekleştirilirken, düğüne; CHP Milletvekili Mehmet Tahtasız, ÇESOB Başkanı Recep Gür, Ticaret Borsası Meclis Başkanı Yılmaz Kaya, Zanaatkarlar Yapı Kooperatifi Başkanı Mustafa Fındıkcı, 32 Nolu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Hasan Eker, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Müdürü Yaşar Kirişçi, İl ve İlçe Esnaf Odası Başkanları, TİNGADER Çorum İl Başkanı Engin Erenler, ÇESOB yönetici ve personelleri, Oda Genel Sekreterleri, Bolat ve Uzun ailelerinin yakın akraba ve dostları ile çok sayıda davetli katıldı.

Oldukça eğlenceli geçen düğünde genç çiftin nikah şahitliklerini ise CHP Milletvekili Mehmet Tahtasız ile ÇESOB Başkanı Recep Gür yaparken, Tahtasız ve Gür, Can ile Buse’ye bir ömür boyu mutluluklar dilediler.

Gecenin ilerleyen saatlerine kadar coşku içerisinde geçen düğünde genç çiftin mutluluklarına ortak olan davetliler, müzisyen ve davul-zurna eşliğinde doyasıya eğlendiler.