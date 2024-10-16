Futbol Federasyonu U 14 milli takımı havuzuna yeni isimleri kazandırmak amacı ile düzenlediği bölge karması seçmeleri dün Çorum’da yapıldı.

Futbol Federasyonu Samsun Bölge Antrenörü Emre Atalı’non gözetiminde İtfaiye sahasında yapılan seçmeye Çorum’dan 37 futbolcu katıldı.

Federasyon tarafından organizasyon sorumlusu olarak görevlendirilen Teknik Direktör Hüseyin Eğer, tüm kulüplerden U 14’de oynayan isimler talep ettiklerini ve yaklaşık 60 kişilik listeye ilk elemeyi yaparak sayıyı 37’ye kadar düşürdüklerini söyledi.

Eğer, milli takım bölge antrenörü Emre Atalı’nın izlediği ikinci seçme sonunda belirlenen isimlerin U 14 Bölge Karmalarında Samsun takımında forma giyeceğini söyledi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Hüseyin Şahin milli takım bölge karması seçmesine katılan futbolcuları tebrik etti ve Çorum’dan milli takıma futbolcu göndermek istediklerini belirterek bu konuda hepsinden çok daha fazla çalışmaları gerektiğini söyledi.

Şahin tüm futbolculara başarılar diledikten sonra seçmeye katılan tüm sporculara milli takım forması hediye etti.

Daha sonra Teknik Direktör Hüseyin Eğer tarafından oluşturulan iki takım çift kale maç yaptı.

Milli takım bölge Sorumlusu Emre Atalı’nın takip ettiği maç sonunda beğenilen isimler önümüzdeki ay yapılacak bölge karmaları maçlarında Samsun bölge karması ile antrenman ve maçlara davet edilecek.