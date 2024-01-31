Bölgesel Gelişim Liginde Ahlatcı Çorum FK U 17 takımı final grubuna yükselmeyi büyük oranda garantilerken U 19 takımı ise son haftalardaki çıkışı ile final grubu için umutlarını oldukça artırdı.

U 17 liginde altı takımın mücadele etti ve dört devreli olarak oynanan 4. grupta 13. hafta maçları sonunda Ahlatcı Çorum FK üçüncü sıradaki rakibine 12 puan fark atarak final grubuna yükselme yolunda oldukca rahatladı.

13. maçında 11. galibiyetini sahasında Kırşehir FK takımını 4-1 yenerek alan kırmızı siyahlı takım 14. hafta maçında pazar günü Karaman FK deplasmanında mücadele edecek.

Grupta Uşakspor takımı evinde Ispartaspor’a 2-0 mağlup oldu ve ağır yara aldı. Ispartaspor bu galibiyet ile final grubu için umutlandı.

U 19 Liginde yarış çok daha zorlu, İlk iki için dört takım büyük bir mücadele veriyor.

Ahlatcı Çorum FK puan olarak üzerinde bulunan rakibi Afyonspor deplasmanında 6-2 gibi farklı skorla galip gelerek hem final grubunda yarışa ortak oldu hemde rakibine ikili averaj üstünlüğü yakaladı.

Grubun diğer kritik maçında ise Ispartaspor sahasında grup lideri Uşakspor karşısında 5-0 gibi farklı skorla galip gelerek liderlik iddiasını devam ettirdi.

U 19’da 4. grupta 7 takım üç devreli lig statüsünde mücadele ediyor. Ligde ikinci devre maçları bir erteleme maçı dışında tamamlandı.

Ahlatcı Çorum FK bu erteleme maçında cuma günü Aksaray Belediyespor deplasmanında kazanarak üçüncü ve son devreye avantajlı başlamak istiyor.

Grupta Uşakspor 25 puanla lider durumda bulunurken Ispartaspor 23 puanla ikinci Ahlatcı Çorum FK 21 puanla üçüncü bir maçı fazla Afyonspor ise aynı puanla dördüncü sırada bulunuyor.