Ahlatcı Çorum FK, Pazar günü Boluspor ile deplasmanda oynayacağı 9. hafta maçının hazırlıklarını dün sürdürdü.

Kırmızı siyahlı takım milli ara nedeni ile yoğun geçen çalışmanın ardından pazartesi gününü dinlenerek geçirdi.

Çorum FK dün saat 16’da yaptığı çalışma ile Boluspor maçının hazırlıklarına başladı.

Teknik Direktör Serkan Özbalta yönetiminde yapılan çalışmaya sakatlıkları bulunan Amar Catic ve Ahmet Said ile Atakan Cangöz katılmadı.

Dizinden operasyon geçiren Atakan Cangöz ağrı olması üzerine dün Ankara’ya giderek bir iğne yaptırdı ve bugünden itibaren takımla birlikte çalışmalara başlaması bekleniyor.

Haftanın ilk antrenmanı ısınma koşuları ve pas çalışmasının ardından beşe iki ile devam etti.

Daha sonra üç minyatür kaleli oyun formatında bir çalışma yaptıran Teknik Heyet takımın pas isabet oranını yükseltme ve çabuk oynamanın yanında gol vuruşunda başarıyı artırmaya yönelik bir program uyguladı.

Oldukça neşeli ve yüksek tempoda geçen çalışmanın sonunda ise kısa süreli taktik yaptıran teknik heyet haftanın ilk antrenmanını tamamladı.

Kırmızı siyahlı takım bugün saat 16’da yapacağı antrenman ile Boluspor hazırlıklarını sürdürecek.