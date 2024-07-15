Yeni sezon hazırlıklarının ikinci etabı için Bolu’da çalışmalara başlayan kırmızı siyahlı takım günde çift antrenman ile hazırlıklarını sürdürüyor.

Teknik Direktör Serkan Özbalta fiziksel yüklenmeye devam ediyor.

Bolu’da kamp yaptığı otel sahasındaki antrenmana sakatlığı bulunan Zargo ile operasyon geçiren Atakan Cangöz takımdan ayrı olarak özel program dahilinde çalışmaya devam etti.

Diğer tüm futbolcular ise Teknik Heyet gözetiminde yaptığı çalışma ısınma hareketleri ve ardından aerobik koşular ile devam etti.

Teknik Direktör Serkan Özbalta takımın aerobik eşiğini artırmak adına bu çalışmaların bir iki gün daha süreceğini söyledi.

Kırmızı siyahlı takım dün sabah sahada akşam ise otel fitnes salonunda yaptığı iki antrenmanla yeni sezon hazırlarını sürdürdü.