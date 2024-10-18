Ahlatcı Çorum FK pazar günü Boluspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını dün yaptığı taktik çalışma ile sürdürdü.

Kırmızı Siyahlı takımın Teknik Direktör Serkan Özbalta yönetiminde tesis sahasında saat 16’da yapılan çalışmaya sakatlıkları bulunan kaleci Ahmet, Catiç ve Atakan Cangöz katılmadı.

Isınma hareketleri ile başlayan antrenman daha sonra iki takımla tam sahada oyun formatında pas çalışması yapan kırmızı siyahlı takım daha sonra ise Boluspor maçının oyun taktiğini yaptı.

Teknik Direktör Serkan Özbalta, Boluspor maçında oynayacakları oyun taktiğini önce anlattı ardından sahada uygulamalı olarak gösterdi.

Sık sık çalışmayı durdurarak futbolculara hatalarını söyleyen ve istedikleri uygulamalı olarak gösteren Serkan Özbalta sık sık basit top kaybı yapmamaları uyarısında bulundu.

Çorum FK, Boluspor ile pazar günü oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yapacağı taktik çalışma ile tamamlayacak.