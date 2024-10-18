Ahlatcı Çorum FK’da Boluspor maçı seyahat programı açıklandı.

Kırmızı Siyahlı takım bugün saat 16’da yapacağı antrenmanla Boluspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

Bu çalışmanın ardından Teknik Direktör Serkan Özbalta tarafından açıklanacak Boluspor maçı kadrosu yarın sabah kahvaltının ardından saat 09.30’da karayolu ile Bolu’ya gidecek.

Kırmızı siyahlı takım akşam saat 16.00’da Bolu’da yapacağı ter antrenmanı ile maçın hazırlıklarını tamamlayacak ve otelde kampa girecek.

Çorum FK maçın ardından da karayolu ile Çorum’a dönecek.