Trendyol 1. ligde 8. haftayı düşme hattı içinde geçiren Boluspor milli aradan sonra oynayacağı Çorum FK maçı hazırlıklarına başladı.

Verilen izinin ardından tesislerde toplanan kırmızı beyazlılar ilk çalışmasını dün yaptı. 8. hafta maçında lider Erzurumspor'a 1-0 mağlup olarak düşme potası içerisine giren Boluspor ilk 8 haftada sadece 9 puan toplayabildi. Bir an evvel toparlanarak çıkış yakalamak isteyen Boluspor'da sakatlığı devam eden Posmac dışında Daniel Avramovski'nin takımla birlikte çalışmalara başladığı öğrenildi. Golcü oyuncu Babacar’ın ise bu arada tamamen iyileşip takımla birlikte çalışmalara başlaması bekleniyor