Trendyol 1. Lig'de 9. hafta heyecanı başlıyor.
Futbolseverler tüm maçları TRT ekranlarından takip edecek.
Milli maçlar nedeniyle verilen aradan sonra Trendyol 1. Lig'e 9. hafta maçlarıyla devam edilecek.
Karşılaşmalar TRT ekranlarından izleyicilerle buluşacak.
Daha önce Tabii Spor platformunda yayınlanacağı söylenen Boluspor Çorum FK maçı TRTSpor'dan naklen yayınlanacak.
İŞTE PROGRAM
18 Ekim Cuma:
20.00 Yeni Malatyaspor-MKE Ankaragücü (Eryaman) - TRT SPOR
19 Ekim Cumartesi:
13.30 Teksüt Bandırmaspor-Fatih Karagümrük (Bandırma 17 Eylül) - TRT SPOR
16.00 Gençlerbirliği-Amed Sportif Faaliyetler (Eryaman) - TRT SPOR
19.00 Kocaelispor-Central Hospital Ümraniyespor (Yıldız Entegre Kocaeli) - TRT SPOR
19.00 Adanaspor-Şanlıurfaspor (Yeni Adana) - TABİİ SPOR 6
20 Ekim Pazar:
13.30 Siltaş Yapı Pendikspor-Erzurumspor FK (Pendik) - TRT SPOR
16.00 Boluspor-Ahlatcı Çorum FK (Bolu Atatürk) - TRT SPOR
16.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Manisa FK (Iğdır Şehir) - TABİİ SPOR 6
19.00 Sakaryaspor-Uğur Okulları İstanbulspor (Yeni Sakarya Atatürk) - TRT SPOR
21 Ekim Pazartesi:
20.00 Esenler Erokspor-Ankara Keçiörengücü (Stat henüz açıklanmadı) - TRT SPOR