Trendyol 1. Lig'de 9. hafta heyecanı başlıyor.

Futbolseverler tüm maçları TRT ekranlarından takip edecek. 

Milli maçlar nedeniyle verilen aradan sonra Trendyol 1. Lig'e 9. hafta maçlarıyla devam edilecek.

Karşılaşmalar TRT ekranlarından izleyicilerle buluşacak.

Daha önce Tabii Spor platformunda yayınlanacağı söylenen Boluspor Çorum FK maçı  TRTSpor'dan naklen yayınlanacak.  

İŞTE PROGRAM

18 Ekim Cuma:

20.00 Yeni Malatyaspor-MKE Ankaragücü (Eryaman) - TRT SPOR

19 Ekim Cumartesi:

Okul Sporları Heyeti Osmancık’ta Okul Sporları Heyeti Osmancık’ta

13.30 Teksüt Bandırmaspor-Fatih Karagümrük (Bandırma 17 Eylül) - TRT SPOR

16.00 Gençlerbirliği-Amed Sportif Faaliyetler (Eryaman) - TRT SPOR

19.00 Kocaelispor-Central Hospital Ümraniyespor (Yıldız Entegre Kocaeli) - TRT SPOR

19.00 Adanaspor-Şanlıurfaspor (Yeni Adana) - TABİİ SPOR 6

20 Ekim Pazar:

13.30 Siltaş Yapı Pendikspor-Erzurumspor FK (Pendik) - TRT SPOR

16.00 Boluspor-Ahlatcı Çorum FK (Bolu Atatürk) - TRT SPOR

16.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Manisa FK (Iğdır Şehir) - TABİİ SPOR 6

19.00 Sakaryaspor-Uğur Okulları İstanbulspor (Yeni Sakarya Atatürk) - TRT SPOR

21 Ekim Pazartesi:

20.00 Esenler Erokspor-Ankara Keçiörengücü (Stat henüz açıklanmadı) - TRT SPOR

Editör: Fatih Battar