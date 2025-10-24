Boluspor pazar günü Çorum FK ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını dün yaptığı taktik çalışma ile sürdürdü.

Geçtiğimiz hafta sonu Iğdır FK deplasmanından 1-1 beraberlik ve bir puanla dönen Boluspor teknik direktör Ertuğrul Arslan yönetimindeki çalışmada kırmızı beyazlılar Çorum FK maçının oyun taktiği üzerinde durdu.

İki haftadır takımın başında olan Ertuğrul Arslan yeni oyun sistemini takıma oynatmaya çalışıyor.

Boluspor bugün yapacağı antrenmanla Çorum FK maçının hazırlıklarını tamamlayıp yarın Çorum’a hareket edecek.