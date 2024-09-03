Trendyol 1. ligde ilk teknik direktör ayrılık haberi Boluspor’dan geldi. Serhat Gülpınar ile milli arada yolların ayrıldığı açıklandı.

Sezon başında Bekir İrtegün ile anlaşan ancak son anda bu anlaşmadan vazgeçerek Serhat Gülpınar’ı takımın başına getiren Boluspor yönetimi dördüncü maçlar sonunda Serhat Gülpınar ile ayrılık kararı aldı.

Ligin ilk maçında evinde Iğdırspor’a 1-0 yenilen Boluspor sonraki hafta Gençlerbirliği ile deplasmanda 1-1 berabere kalırken üçüncü maçında evinde Erokspor’u 2-1 yendi.

Son maçında ise Ankara Keçiörengücü deplasmanında 1-1 berabere kalan kırmızı beyazlı takım dördüncü maçlar sonunda puan sıralaasında 5 puanla 12. sırada bulunuyor. Boluspor yönetimi yeni teknik direktör arayışlarına başladı.