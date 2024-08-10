SERGEN ARICI

Çorum FK’nın bu sezonda rakibi olan Boluspor transferde atağa geçti. Kırmızı Beyazlılar dün iç futbolcu ile anlaşma imzaladı. Kırmızı Beyazlı takım ülkemizde Alanyaspor’da forma giyen forvet Babacar, son olarak Pendikspor forması giyen Kubilay Anteplioğlu ile anlaşırken Iğdırspor’dan Enes Alıç’ı ise kiralık olarak kadrosuna kattı.

El Hadji Babacar ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Babacar, 17 Mart 1993 yılında Senegal’de dünyaya geldi. Kariyerine Thiès’teki US Rail’in futbol akademisinde başlayan Babacar, 2007 yazında İtalya’ya gitti ve Pescara altyapısına transfer oldu. Sadece bir yıl Pescara’da oynadıktan sonra Haziran 2008’de Fiorentina ile sözleşme imzaladı. Aynı zamanda Racing, Padova, Modena, Sassuolo, Lecce, Alanyaspor ve son olarakta Kopenhang’da forma giyen Babacar’ın kariyerinde 118 gol, 18 asist katkı yapmış.

Enes Alıç, 26 Ağustos 1999 yılında Mersin ilinin Anamur ilçesinde doğdu. Futbol hayatına 2013 yılında Anamur Belediyespor’da başlayan Alıç, daha sonra Buca Geliştirme Spor ile birlikte profesyonelliğe geçiş yaptı. Enes Alıç aynı zamanda Bucaspor 1928 ve Alagöz Holding Iğdır FK takımlarında da forma giydi ve kiralık olarak kırmızı beyazlı takımla anlaştı.

Kubilay Anteplioğlu, 11 Eylül 1992 yılında Yozgat’ın Sorgun ilçesinde doğdu. Futbol hayatına 2003 yılında Yozgatspor ile başlayan Anteplioğlu, profesyonelliğe burada imza atmıştır. Kubilay Anteplioğlu aynı zamanda 1461 Trabzon, Fethiyespor, Sarıyer, İKAS Eyüpspor, Kırklarelispor ve Pendikspor’da forma giydi.