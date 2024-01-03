Trendyol 1. lig takımlarından Ahlatcı Çorum FK’nın rakiplerinden Boluspor kadrosuna iki futbolcu daha kattı. Kırmı Beyazlılar Manisa FK takımından Anıl Koç ve Tunahan Çiçek ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladılar.

Boluspor’un transfer ettiği Anıl Koç 29 Ocak 1995 yılında Belçika’nın Brüksel şehrinde doğdu. Futbola Anderlecht altyapısında başlayan Koç, daha sonra Standard Liège altyapısına transfer olarak burada A Takım’a yükseldi. Anıl Koç sırasıyla; Charlton Athletic, VV St. Truiden, FC Eindhoven, Antalyaspor, Atlantas, Altınordu, Kasımpaşa ve Manisa FK takımlarında forma giydi. Anıl Koç profesyonel kariyerinde 171 resmi karşılaşmaya çıkarken, 29 kez gol sevinci yaşadı. Koç ayrıca, 11 kez Belçika Milli Takım alt yaş gruplarında görev alırken, 6 kez Türkiye Milli Takım alt yaş gruplarında forma giydi.

Kırmızı Beyazlı takımın diğer transferi ise Manisa FK’den Tunahan Çiçek ise 12 Mayıs 1992 tarihinde İsviçre’nin Arbon şehrinde doğdu. Futbola FC Arbon altyapısında başlayan Çiçek, 2010 yılında FC St. Gallen’e transfer oldu. 2016-2017 sezonunda da Boluspor forması giyen Tunahan Çiçek, sonrasında sırayla FC Schaffhausen, Neuchâtel Xamax ve FC Vaduz formalarını giydi. Tunahan Çiçek profesyonel kariyerinde 439 karşılaşmada görev yapmış, 121 kez gol sevinci yaşadı.