Gazze'de yaşananlardan en fazla çocuklar etkileniyor...

Gazze'ye bomba yağdıran ve gelen yardımlara da engel olan İsrail nedeniyle, çocuklar hem hastalık hem de yetersiz beslenmeyle mücadele ediyor.

İsrail’in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırı ve yoğun kuşatması devam ederken gıda krizinin yaşandığı Gazze'de çocuklar can veriyor.

BİR ÇOCUK DAHA HAYATINI KAYBETTİ

Gazze'de bulunan çocuklarda yetersiz beslenme vakaları hızla artıyor.

Deyr Balah kentindeki Filistinli çocuk Lina Şeyh Halil, yetersiz beslenme ve ilaç eksikliği nedeniyle yaşamını yitirdi.

"KİMSE YEĞENİM İÇİN YEMEK TEMİN EDEMEDİ"

Filistinli çocuk Lina Şeyh Halil'in amcası açıklamasında: ''Şeyh Rıdvan mahallesinden Aksa Hastanesine göç ettik ve yeğenim yetersiz beslenme ve ilaç eksikliği nedeniyle yaşamını yitirdi.

Savaş öncesi sağlığına kavuşmuştu ancak savaştan sonra gördüğünüz gibi çadırdan çadıra göç ediyoruz ve hiç kimse yeğenim için yemeğini temin edemedi bu yüzden onu yitirdik.

Dünyaya tek mesajım şu ki Gazze'deki çocuklara baksınlar hepsi gıdasızlık, ilaç ve yetersiz beslenme yüzünden yaşamını yitiriyor''. dedi.

CANSIZ BEDENİ TAŞINDI

7 yaşındaki çocuk Lina Şeyh Halil'in cansız bedeni, ailesinin kollarında taşındı.

Lina'nın cansız bedenine sarılan ailesi, dakikalarca gözyaşı döktü.