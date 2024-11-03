Sivas’ta sabah saatlerinde vatandaşlar boş arazide gördükleri manzara ile dehşete düştü. Parçalanmış bebek​ cesedi bulan vatandaşlar durumu hemen ekiplere bildirdi. İhbarın ardından olay yerine polis​ ve sağlık ekibi​ sevk edildi.

BEBEĞİN BAZI UZUVLARININ OLMADIĞI TESPİT EDİLDİ

Bebeğin vücudunda yapılan ilk incelemelerin ardından Sivas​ Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna konuldu. Olayla ilgili incelemeler başlatılırken bebeğin bazı uzuvlarının da olmadığı öğrenildi.