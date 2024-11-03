Sivas’ta sabah saatlerinde vatandaşlar boş arazide gördükleri manzara ile dehşete düştü. Parçalanmış bebek cesedi bulan vatandaşlar durumu hemen ekiplere bildirdi. İhbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
BEBEĞİN BAZI UZUVLARININ OLMADIĞI TESPİT EDİLDİ
Bebeğin vücudunda yapılan ilk incelemelerin ardından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna konuldu. Olayla ilgili incelemeler başlatılırken bebeğin bazı uzuvlarının da olmadığı öğrenildi.
Editör: İhlas Haber Ajansı